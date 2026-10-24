Guterres apela ao mundo que volte a resolver conflitos pela diplomacia

Comemora-se este sábado o Dia das Nações Unidas. E, numa mensagem pela ocasião, Guterres recordou que a organização foi criada no pós-Segunda Guerra Mundial para promover a paz, o desenvolvimento e os direitos humanos.

O secretário-geral da ONU insiste que "o futuro da Humanidade depende do trabalho conjunto em favor destes três pilares".

Focada na "resolução de conflitos através da diplomacia e do direito, e não das armas", como disse, a ONU tem também "um papel central na luta pela erradicação da pobreza e da fome, além de prestar assistência vital para pessoas afetadas pela guerra, por catástrofes e pelo deslocamento forçado".

Contrapôs, por outro lado, que as Nações Unidas são uma parte essencial "do tecido social do mundo e são hoje mais necessárias do que nunca", perante os abalos causados pelos conflitos, pela crise climática e pelo agravamento das desigualdades, além das tecnologias que avançam mais rapidamente do que a capacidade de as regulamentar.

Em todo o caso, para Guterres, este é o momento de "reafirmar os valores que deram origem à organização: diálogo, ao invés de divisão, cooperação, ao invés de confronto, solidariedade, ao invés de medo".

Perante a conjuntura internacional existente, apelou a todos os países para que renovem o seu compromisso com estes valores partilhados e com as obrigações que deles decorrem, uma vez que, "mais do que nunca, é preciso manter firme a determinação de defender a Carta das Nações Unidas e o direito internacional, para servir melhor os povos e responder aos desafios atuais".

C/Lusa