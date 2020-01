Guterres aponta em Davos os "Quatro Cavaleiros do Apocalipse" que desestabilizam o mundo

Foto: Gian Ehrenzeller - EPA

O secretário-geral da ONU identificou, numa intervenção em Davos (Suíça), os "Quatro Cavaleiros do Apocalipse" que provocam atualmente incertezas e instabilidade no mundo: as alterações climáticas, a desconfiança dos cidadãos, as tensões geopolíticas e as ameaças tecnológicas.