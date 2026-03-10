Guterres celebra "participação pacífica" nas eleições legislativas da Colômbia

O porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric, transmitiu na segunda-feira as felicitações do secretário-geral ao povo da Colômbia, em comunicado.

Guterres reconheceu "os esforços das autoridades colombianas para garantir um processo tranquilo e seguro que contribua ainda mais para o reforço da democracia e para a consolidação da paz no país".

O diplomata português enfatizou o "papel fundamental do novo Congresso no avanço da causa da paz", incluindo "através das vozes das vítimas, homens e mulheres, eleitos ao abrigo do Acordo de Paz Final para representar as 16 `cadeiras de paz` ??em regiões há muito marcadas por conflitos".

Além disso, Guterres aplaudiu a participação de antigos combatentes e signatários de tratados de paz como eleitores e candidatos.

"O secretário-geral condena todos os ataques contra o processo eleitoral democrático ocorridos no período que antecedeu as eleições e reconhece o trabalho das autoridades para enfrentar os riscos, especialmente nas áreas afetadas por conflitos", declarou Dujarric.

Nesse sentido, apelou a "redobrar os esforços" para garantir que as eleições presidenciais, cuja primeira volta se realiza a 31 de maio, possam ser realizadas "num ambiente livre e seguro em todo o país".

A coligação de esquerda do Presidente Gustavo Petro tornou-se no domingo o partido com maior representação na câmara alta do parlamento da Colômbia, meses antes das eleições que irão escolher o sucessor do atual chefe de Estado.

A Pacto Histórico confirmou os ganhos no Senado, tal como em 2022, ano em que Petro se tornou o primeiro presidente de esquerda na história do país e o primeiro ex-guerrilheiro a chegar ao poder.

O Pacto Histórico conseguiu mais de quatro milhões de votos, enquanto o Centro Democrático (direita), partido do ex-presidente Álvaro Uribe (2002-2010), ficou no segundo lugar com cerca de 2,8 milhões de votos.

De acordo com as projeções da imprensa local, o Pacto Histórico deverá conquistar 24 lugares no Senado, mais quatro do que em 2022.

Mais de três mil candidatos concorreram a 285 lugares legislativos --- 102 no Senado e 183 na Câmara dos Representantes (câmara baixa do parlamento). Havia 41,2 milhões de eleitores aptos a votar.

Também no domingo, realizaram-se três consultas interpartidárias para a Presidência, nas quais mais de seis milhões de pessoas votaram em 16 candidatos.

Os conservadores terão como candidata Paloma Valencia, enquanto o bloco central escolheu a antiga autarca da capital Bogotá, Claudia López.

O vencedor das primárias da Frente da Vida, formação de centro-esquerda, foi o senador Roy Barreras, derrotando o antigo autarca de Medellín, Daniel Quintero.

Mas o favorito nas sondagens é o senador de esquerda Iván Cepeda, candidato pela coligação Pacto Histórico.