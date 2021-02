Guterres condena detenção de líderes em Myanmar e golpe contra reformas democráticas

Em comunicado, o responsável da ONU afirmou que a detenção de Aung San Suu Kyi com outros líderes políticos, incluindo o presidente, Win Myint, eO Exército de Myanmar declarou hoje o estado de emergência e assumiu o controlo do país durante um ano, horas depois da detenção de Aung San Suu Kyi, informou um canal televisivo controlado por militares.Numa declaração divulgada na cadeia de televisão do exército Myawaddy TV, os militares acusaram a comissão eleitoral do país de não ter posto cobro às "enormes irregularidades" que dizem ter existido nas legislativas de novembro, que o partido de Aung San Suu Kyi, a Liga Nacional para a Democracia (LND), venceu por larga maioria.Os militares evocaram ainda os poderes que lhes são atribuídos pela Constituição, redigida pelo Exército, permitindo-lhes assumir o controlo do país em caso de emergência nacional.Por essa razão, "", defendeu, apelando ao "diálogo" e "ao respeito integral dos direitos humanos e liberdades fundamentais"., indicaram fontes diplomáticas à agência de notícias France-Presse (AFP).





Em novembro de 2020, o Centro Carter - organização criada pelo antigo presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter, que enviou observadores às eleições -, emitiu um comunicado em que considerou as eleições livres e justas.A vitória eleitoral de Suu Kyi, Prémio Nobel da Paz 1991, demonstrou a sua grande popularidade em Myanmar, apesar da má reputação internacional pelas políticas contra a minoria rohingya, a quem é negada a cidadania e o voto, entre outros direitos.

Estas foram as segundas eleições legislativas desde 2011, o ano da dissolução da Junta Militar que se manteve no poder durante meio século no país.