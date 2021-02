Soldados ocupam as ruas das principais cidades de Myanmar

Foto: Reuters

Londres, Tóquio e Bruxelas já vieram condenar o golpe de estado em Myanmar. Diversos governos, por todo o mundo, consideram inaceitável a tomada de poder, pelos militares. Foi detida a líder daquele país do sudeste asiático, Aung San Suu Kyi, assim como outros responsáveis políticos da antiga Birmânia.