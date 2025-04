Guterres condena veementemente ataque contra turistas na Caxemira indiana

"O secretário-geral sublinha que os ataques contra civis são inaceitáveis em quaisquer circunstâncias", frisou o porta-voz do diplomata português, em comunicado.

Guterres expressou também as suas condolências às famílias das vítimas alvejadas por homens armados.

Pelo menos 26 pessoas morreram e mais algumas ficaram feridas hoje na Caxemira indiana, quando homens armados abriram fogo sobre um grupo de turistas, naquele que foi considerado pelas autoridades locais um dos piores atentados contra civis em muitos anos.

Fonte de segurança citada pela agência France-Presse (AFP) referiu que há estrangeiros entre os atingidos pelos tiros em Pahalgam, um destino popular a cerca de 90 quilómetros da grande cidade de Srinagar, sem ter surgido até ao momento qualquer confirmação oficial.

Narendra Modi condenou o que classificou como um "ato hediondo", prometendo que os respetivos autores "responderão perante a justiça".

As autoridades indianas acusaram em diversas ocasiões o Paquistão de apoiar vários grupos armados em Caxemira, uma região disputada entre os dois países desde 1947 e pelo controlo da qual estes travaram duas das três guerras desde a independência do Reino Unido.

Em 1999, registou-se um breve mas intenso confronto militar entre as duas potências nucleares e, desde 2003, está em vigor uma frágil trégua.

A Índia mobiliza permanentemente cerca de 500.000 soldados na sua parte de Caxemira, embora os combates tenham diminuído desde que o governo de Narendra Modi revogou a autonomia limitada do território em 2019.

As autoridades indianas estão a trabalhar para tornar esta região montanhosa num destino turístico, tanto para esquiar durante os meses de inverno como para escapar ao calor abrasador do verão no resto da Índia.

Cerca de 3,5 milhões de turistas visitaram Caxemira em 2024, a maioria indianos, segundo dados oficiais.

Em 2023, a Índia acolheu uma reunião de turismo do G20 em Srinagar para assinalar o regresso da calma à região após a repressão maciça que se seguiu à revogação da sua limitada autonomia.

Vários resorts turísticos estão em desenvolvimento, incluindo alguns localizados perto da fronteira fortemente militarizada que divide Caxemira entre a Índia e o Paquistão.

O ataque mais mortífero contra civis ocorreu em março de 2000, quando cerca de 30 indianos foram mortos. Aconteceu na véspera da visita do presidente norte-americano, Bill Clinton.