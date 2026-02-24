Guterres considera inaceitável "jogo de roleta" nas instalações nucleares

As declarações foram feitas perante o Conselho de Segurança da ONU pela subsecretária-geral para Assuntos Políticos e de Consolidação da Paz, Rosemary DiCarlo, que discursou em nome de Guterres, que não conseguiu chegar a Nova Iorque devido à tempestade de neve que afeta parte dos Estados Unidos.

Guterres fez um balanço dos quatro anos de guerra na Ucrânia, lamentando as vidas destruídas, as comunidades devastadas e uma instabilidade regional e global aprofundada.

"O custo humano é catastrófico. Apesar dos esforços diplomáticos sem precedentes, o ano passado foi o mais mortífero para os civis ucranianos desde 2022. Mais de 15.000 civis foram mortos na Ucrânia desde o início da invasão e mais de 41.000 ficaram feridos", frisou.

"Milhões foram obrigados a fugir das suas casas. Milhões mais precisam de assistência para salvar as suas vidas. As violações dos direitos humanos são galopantes", criticou ainda.

Mas o líder da ONU lembrou que os combates em curso representam também riscos diretos para a segurança das operações das instalações nucleares da Ucrânia.

"Este inaceitável jogo de roleta nuclear deve cessar imediatamente", instou, felicitando a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) e as suas equipas pelos esforços "cruciais" no terreno, apesar dos graves perigos envolvidos.

Na mesma linha, o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, já tinha alertado hoje para a situação "muito precária" da segurança nuclear na Ucrânia, quatro anos após o início da invasão russa do país vizinho.

Segundo Grossi, para tal precariedade muito contribuiu o controlo de instalações nucleares como a central de Zaporijia, ocupada pelo Exército russo.