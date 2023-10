Guterres discute ajuda humanitária no Egito

O encontro no Cairo acontece um dia depois do governo de Israel ter anunciado que vai autorizar a entrada pelo Egito de quantidades limitadas de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, enclave palestiniano com 2,3 milhões de habitantes que é controlado pelo movimento islamita Hamas desde 2007.O executivo israelita indicou que “não irá impedir” o fornecimento de alimentos, água e medicamentos, desde que esses bens não cheguem ao Hamas. As informações divulgadas por Telavive não referem o combustível, que está também a escassear.Em declarações à imprensa, na terça-feira, o porta-voz de Guterres confirmou que o secretário-geral da ONU irá falar com o presidente egípcio e com "outros" líderes para discutir "a situação em curso na região".Nas mesmas declarações, o porta-voz não indicou se o secretário-geral da ONU irá deslocar-se igualmente a Israel ou a outros países da região.