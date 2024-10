Guterres e Putin reúnem com a guerra no horizonte

Esta é a primeira vez que Guterres e Putin se encontram desde abril de 2022, dois meses após o início da invasão russa na Ucrânia.O encontro com o líder do Kremlin, à margem da 16.ª cimeira do bloco de economias emergentes BRICS, é “uma das principais razões para a sua presença”, disse o porta-voz adjunto do secretário-geral, Farhan Haq.Haq assumiu que, referindo-se à integridade territorial e soberania da Ucrânia.O grupo BRICS, inicialmente constituído pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, alargou-se para nove membros com a inclusão do Irão, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos, e pretende tornar-se um poderoso contrapeso ao Ocidente.