Guterres e UA defendem industrialização de África para garantir estabilidade

Num encontro à margem da 39.ª cimeira de Chefes de Estado e de Governo da UA, que se realiza este fim de semana em Adis Abeba, Mahmoud Ali Youssouf e António Guterres deixaram essa mensagem, em comunicado, no final de uma reunião focada na paz e segurança regionais, desenvolvimento sustentável e transformação económica inclusiva.

Os dois lideres concordaram em intensificar esforços conjuntos junto das instituições financeiras internacionais e dos atores financeiros globais para garantir que as necessidades de financiamento do desenvolvimento de África sejam atendidas, com acesso mais justo ao capital, medidas de sustentabilidade da dívida e reformas da arquitetura financeira internacional.

Isto depois de o secretário-geral da ONU ter destacado, segundo um comunicado da UA, "os riscos decorrentes da concentração de fluxos de capital em economias emergentes em detrimento dos países em desenvolvimento, incluindo em África".

O presidente da Comissão da UA e o secretário-geral da ONU salientaram, ainda, o "urgente e histórico imperativo" de reformar o Conselho de Segurança da ONU para conceder à África um assento de representação permanente, de forma que o organismo represente uma maior equidade, justiça e legitimidade.

Guterres reafirmou que a UA se mantém como o parceiro multilateral mais estratégico da ONU, destacando o papel cada vez mais central desta organização africana na definição da arquitetura global de paz e segurança, nos esforços de prevenção de conflitos e mediação, e na cooperação para o desenvolvimento.