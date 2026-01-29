Guterres espera conclusões de investigações à morte de dois americanos pelo ICE

Questionado pela agência Lusa sobre se teme um aumento da repressão policial nas manifestações em Minneapolis e em outras cidades norte-americanas, António Guterres apelou para a contenção das autoridades.

"Nós consideramos que o direito de manifestação é um direito essencial e aqui [Estados Unidos], como em qualquer outra parte do mundo, é essencial que as forças de polícia e outras usem a contenção indispensável para evitar que os manifestantes paguem com as próprias vidas o preço da sua atividade", afirmou, numa conferência de imprensa na sede da ONU, em Nova Iorque.

"De qualquer forma, espero que, no quadro de uma sociedade democrática, as investigações que foram anunciadas possam levar a conclusões muito importantes nesse domínio", acrescentou, após ser questionado sobre as duas recentes mortes de manifestantes, Renee Good e Alex Pretti, registadas em Minneapolis.

O Serviço de Imigração e Alfândegas (ICE) norte-americano suspendeu o agente que matou este mês a cidadã Renee Good, em Minneapolis.

Também a Agência de Alfândegas e Proteção de Fronteiras (CBP) anunciou que foram temporariamente suspensos de funções dois elementos envolvidos na morte a tiro de Alex Pretti na mesma cidade do estado do Minnesota.

A morte de ambos desencadeou uma onda de protestos nos Estados Unidos, obrigando o Governo do Presidente, Donald Trump, a afastar Gregory Bovino, designado como "comandante-chefe" das operações da CBP em Minneapolis e que regressou ao antigo posto em El Centro, na Califórnia.

A investigação da polícia federal (FBI) à morte de Good tem sido alvo de críticas, sobretudo por parte das autoridades do estado do Minnesota, a quem foi negado o acesso às provas.

Seguindo este precedente, o gabinete do Procurador-Geral do Minnesota solicitou e obteve uma ordem judicial de emergência de um juiz federal que proibia o DHS e outras agências federais de destruírem ou alterarem provas relacionadas com a morte de Pretti.

Após semanas de retórica agressiva e confrontos da polícia com manifestantes, Trump mostrou esta semana vontade de aliviar as tensões em Minneapolis, mas na cidade não se registam mudanças significativas, avançou a agência de notícias Associated Press (AP).

Foram convocados para sexta-feira, em várias cidades do país, protestos contra a atuação no ICE nas rusgas anti-imigração.