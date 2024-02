O secretário geral das Nações Unidas faz ainda votos para que sejam bem sucedidas as iniciativas diplomáticas para que haja um novo cessar-fogo entre Israel e o Hamas.António Guterres comentou também o facto desta manhã terem morrido mais 2 jornalistas em território palestiniano.Declarações do secretário-geral da ONU, esta terça-feira, à entrada para uma reunião do conselho de segurança da Nações Unidas, em Nova Iorque.