Guterres exige libertação imediata de funcionários da ONU detidos no Iémen

Pelo menos, onze funcionários da ONU foram detidos pelos houthis, em operações contra duas agências em Sanaa. O Secretário Geral das Nações Unidas, António Guterres, condena de forma veemente a detenção destes trabalhadores humanitários.

A ONU exige que os funcionários sejam libertados "imediata e incondicionalmente".



Os houthis, apoiados pelo Irão, invadiram, este domingo, os escritórios das agências de alimentação, saúde e assistência à infância das Nações Unidas, na capital do Iémen.



Tudo aconteceu enquanto os rebeldes reforçavam a segurança na região, após o assassinato do primeiro-ministro e de vários membros do governo houthi, levado a cabo pelas forças israelitas.



O líder dos houthis do Iémen promete mesmo uma escalada de violência, depois deste ataque.