Guterres exprime "profunda consternação" perante devastador terremoto no Afeganistão

"O secretário geral expressa a sua solidariedade para com o povo afegão, estende as suas sinceras condolências às famílias das vítimas e deseja uma rápida recuperação aos feridos", especifica o comunicado divulgado hoje pelo porta-voz de António Guterres, Stéphane Dujarric.

As Nações Unidas e os seus parceiros no Afeganistão estão agora a coordenar-se com as autoridades talibãs para avaliarem rapidamente as necessidades, prestar assistência de emergência e estarem preparados para mobilizar apoio adicional, acrescenta a nota.

Além disso, a ONU está a elaborar um apelo de emergência e foram libertados 5 milhões de dólares do fundo de emergência das Nações Unidas para fazer face a esta catástrofe.

"As Nações Unidas no Afeganistão não pouparão esforços para ajudar a população, mas o atual financiamento humanitário é insuficiente para satisfazer as necessidades. O secretário-geral apela a recursos humanitários adicionais para responder urgentemente à tragédia e às crises atuais", refere também o comunicado.

Segundo o porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid, 800 mortos e 2.500 feridos foram registados em Kunar, enquanto em Nangarhar houve doze mortos e 255 feridos, as duas províncias mais afetadas pelo terramoto, localizadas no leste do país e na fronteira com o Paquistão.

Mujahid alertou que os números "não são definitivos e podem aumentar", enquanto as operações de resgate continuam desde o início da manhã para localizar sobreviventes, entre os escombros causados por deslizamentos de terra que bloquearam estradas no leste do país e impediram o acesso a áreas remotas.

O tremor de terra inicial foi registado às 23:47 de domingo, horário local e foi seguido por pelo menos duas réplicas de magnitude 5,2.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) localizou o epicentro do sismo a 27 quilómetros a este de Nangarhar e a uma profundidade de oito quilómetros, o que costuma amplificar o seu poder de destruição.

O Executivo anunciou a criação de um comité especial de emergência e a atribuição de 1.000 milhões de afeganis (14,4 milhões de euros) para apoiar as famílias afetadas, com o compromisso de aumentar os fundos, se necessário.

Segundo explicaram as autoridades do país, os recursos serão destinados a assistência médica de urgência, distribuição de alimentos e abrigos, além de apoios às tarefas de resgate nas áreas mais isoladas.

O governo talibã mobilizou helicópteros para retirar vítimas em áreas isoladas, enquanto hospitais, como o de Jalalabad, o mais próximo do epicentro, estão sobrecarregados com a chegada de feridos.