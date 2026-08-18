Guterres insta Washington e Teerão a retomarem negociações

Guterres reiterou que "não há solução militar para este conflito", instando as partes alcançarem uma solução "pacífica" e "duradoura", afirmou na segunda-feira o seu porta-voz, Stéphane Dujarric, citado pela agência Europa Press.

O diplomata português pediu também que as partes moderem a retórica utilizada nos últimos dias.

As declarações coincidem com o fim do prazo de 60 dias previsto no memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irão para negociar um acordo definitivo visando pôr termo ao conflito.

O acordo pretendia abordar a questão nuclear iraniana, a reabertura do estreito de Ormuz sem portagens e a criação de um fundo de reconstrução de 300 mil milhões de dólares para o Irão.

Intermediado pelo Paquistão, incluía ainda o levantamento das sanções norte-americanas, incluindo as impostas pelas Nações Unidas e pela Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), bem como todas as sanções diretas e indiretas impostas por Washington.

Teerão considera agora que o prazo de 60 dias perdeu relevância, devido ao que classifica como violações norte-americanas do memorando, enquanto Washington continua a exigir a reabertura da estratégica passagem marítima.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, sublinhou na segunda-feira que o Irão deve "hastear a bandeira branca" e "render-se".

Ameaçou ainda bombardear Omã, caso este país interfira na gestão do estreito de Ormuz, enquanto Mascate negoceia com Teerão sobre o trânsito através da passagem.