Guterres "muito preocupado" com "falta de ambição e cooperação" com clima

O secretário-geral da ONU, António Guterres, admitiu hoje estar "muito preocupado com a posição do mundo" em relação ao clima, nomeadamente com a "falta de ambição e cooperação", frisando que as atuais políticas levarão à "catástrofe".