Guterres na Ucrânia para desbloquear exportações de cereais

Segundo o gabinete de Guterres, parte do encontro trilateral será dedicado à revisão do funcionamento da iniciativa que possibilitou o desbloqueio das exportações de cereais pelo Mar Negro.Além disso, o secretário-geral da ONU planeia realizar um encontro bilateral com o presidente ucraniano, no qual deverá abordar o estado geral do conflito com a Rússia, que teve início a 24 de fevereiro, a necessidade de uma solução política e outras questões, como a situação na central nuclear de Zaporijia e as tentativas de envio de uma missão de especialistas internacionais para avaliá-la no terreno, disse a mesma fonte.Sexta-feira Guterres visitará Odessa (sul), cujo porto está a ser utilizado para a exportação de cereais ucranianos através do acordo impulsionado pela própria ONU e pela Turquia.