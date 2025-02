Guterres no Bangladesh de 13 a 16 de março para celebrar Ramadão

Stéphane Dujarric recordou que todos os anos, no período do Ramadão, Guterres faz uma visita solidária e jejua com uma comunidade muçulmana ao redor do mundo, sendo o Bangladesh o destino de 2025.

Ainda de acordo com o porta-voz, o líder da ONU viajará para a cidade de Cox`s Bazar, na costa sudeste de Bangladesh, para participar num `iftar`, a quebra do jejum diário durante o mês do Ramadão, e encontrar-se com refugiados Rohingya, que foram deslocados à força das suas casas em Myanmar, assim como com as comunidades anfitriãs "que foram tão generosas em hospedar os refugiados".

Durante a sua visita, Guterres estará também em Daca, capital do país, onde se encontrará com o conselheiro chefe do Governo interino, Muhammad Yunus, assim como com jovens e representantes da sociedade civil, acrescentou Dujarric.

Guterres começou a tradição de visitar e jejuar com uma comunidade muçulmana que enfrenta dificuldades quando ainda era alto comissário da ONU para os Refugiados.

"Essas missões lembram ao mundo a verdadeira face do Islão. E saio sempre ainda mais inspirado pela notável sensação de paz que preenche esta temporada. Neste Mês Sagrado, sejamos todos elevados por esses valores e abracemos a nossa humanidade comum para construir um mundo mais justo e pacífico para todos", disse o secretário-geral numa mensagem difundida algumas horas do anúncio da viagem.

António Guterres enviou uma mensagem de "calorosos votos" aos muçulmanos que celebrarão o Ramadão e recordou o sofrimento daqueles que estão em zonas de conflito, como Gaza, Sudão ou Sahel.

"O Ramadão incorpora os valores de compaixão, empatia e generosidade. É uma oportunidade de se reconectar com a família e a comunidade. Uma chance de lembrar os menos afortunados. A todos aqueles que passarão este tempo sagrado no meio do deslocamento e violência, desejo expressar uma mensagem especial de apoio", começou por dizer Guterres.

Na sua mensagem, o líder da ONU admitiu que os seus pensamentos estão com todos aqueles que "estão a sofrer, de Gaza e da região mais ampla, ao Sudão, ao Sahel e além".

Milhares de milhões de muçulmanos em todo o mundo, incluindo algumas dezenas de milhar em Portugal, deverão iniciar na sexta-feira o Ramadão (ou quando for avistada a Lua Nova), o seu mês sagrado de jejum.

Trinta dias depois, a visualização da Lua nova seguinte marcará o fim deste período durante o qual desde a puberdade os seguidores do islamismo -- exceto os muito idosos, as grávidas ou menstruadas, os doentes e os viajantes - estão obrigados a não comer e beber entre o amanhecer e o anoitecer.

O jejum no nono mês do calendário muçulmano, baseado no ciclo lunar, é considerado um dos cinco pilares do Islão. De acordo com a tradição islâmica, foi neste mês que Deus revelou o livro sagrado desta religião, o Corão, ao profeta Maomé.

O Islão é segunda maior religião do mundo, seguida por cerca de 25% da população mundial. Em Portugal, os muçulmanos serão "mais de 50 mil", representando os sunitas "entre 80 a 90%" dos crentes.