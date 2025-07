Guterres nomeia painel científico para estudar efeitos de eventual guerra nuclear

O painel abordará as potenciais consequências à escala local, regional e planetária nos dias, semanas e décadas subsequentes a uma guerra nuclear.

Os especialistas "estudarão o possível impacto de uma guerra nuclear em todos os aspetos, desde a saúde pública até os ecossistemas, a agricultura e os sistemas socioeconómicos globais", explicou o gabinete de Guterres em comunicado.

O último estudo transversal das Nações Unidas desse tipo foi realizado há quase quatro décadas, em 1988.

A criação deste painel de 21 membros, a pedido de uma resolução da Assembleia-Geral da ONU, é uma resposta a "um ambiente global em que o risco de uma guerra nuclear é maior do que em qualquer outro momento desde o auge da Guerra Fria", frisou a ONU.

As armas nucleares são utilizadas como ferramentas de coerção e os arsenais nucleares estão sempre em atualização, acrescentou o gabinete do secretário-geral, lamentando que a corrida armamentista nuclear seja "mais uma vez uma possibilidade muito real".

Os especialistas, que não tiveram as suas identidades divulgadas no comunicado, mas que são de "todas as regiões do mundo", são líderes nas suas áreas de atuação e abrangem uma variedade de disciplinas científicas.

A equipa procurará contribuições de uma ampla gama de partes interessadas, desde organizações internacionais e regionais até ao Comité Internacional da Cruz Vermelha, à sociedade civil e às comunidades afetadas, explicou a ONU.

O Painel realizará a primeira reunião em setembro e apresentará um relatório final à Assembleia-Geral da ONU em 2027.