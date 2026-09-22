Guterres: "O Direito Internacional foi descartado. As divisões geopolíticas aprofundaram-se"

Inteligência artificial: "O perigo não pode ser minimizado"



O líder da ONU advertiu para os perigos da tecnologia sem responsabilidade, da capacidade sem supervisão e da tomada de decisões sem transparência.





"Este perigo não pode ser minimizado. Os próprios programadores que constroem estes sistemas estão agora a fazer soar o alarme", disse, ao recordar os alertas recentes deixados pela indústria de IA, que defendeu limites ao desenvolvimento de ponta e advertiu para os perigos do ritmo acelerado a que esta tecnologia se está a desenvolver.



No debate anual da Assembleia-Geral da ONU, Guterres frisou que o primeiro dever de um Governo é proteger o seu povo e, nesse sentido, os executivos devem assumir responsabilidades face aos perigos resultantes da IA.



"Os Governos com as maiores capacidades em IA têm as maiores responsabilidades para com a humanidade. (...) Os países que lideram esta revolução tecnológica devem partilhar informação sobre os riscos emergentes para a segurança. Cooperar nos testes e avaliações. E trabalhar em prol de salvaguardas comuns que nos protejam a todos", apelou.





"Governar a inteligência artificial antes que ela nos governe", sublinhou.





(com agências)





Num segmento do seu discurso totalmente dedicado à inteligência artificial (IA), perante dezenas de chefes de Estado e de Governo em Nova Iorque, Guterres sublinhou que os executivos com maiores capacidades nesta área têm uma responsabilidade acrescida perante a humanidade.