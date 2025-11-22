Guterres pede planos claros para transição dos combustíveis fósseis
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, defendeu hoje "planos claros e credíveis para a transição dos combustíveis fósseis em energia limpa", após o encerramento da conferência do clima, no Brasil.
A 30.ª Conferência do Clima das Nações Unidas terminou hoje em Belém, no Brasil, com a aprovação do "Mutirão", um documento que reúne as principais conclusões do encontro.
Para o líder da ONU, o evento evidencia "o reconhecimento da necessidade de levar adiante os resultados do Consenso dos Emirados Árabes Unidos, que inclui uma transição justa, ordenada e equitativa para longe dos combustíveis fósseis", objetivo que os ambientalistas consideram ter ficado aquém do desejado no encontro.