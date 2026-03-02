Guterres preocupado com crescente número de vítimas civis

Em conferência de imprensa, em Nova Iorque, o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric, reiterou os apelos da ONU "à desaceleração, à cessação imediata das hostilidades e a um diálogo e negociações genuínas, em conformidade com a Carta das Nações Unidas".

"O direito internacional humanitário é claro: os civis devem ser protegidos em todos os momentos, tal como as infraestruturas civis. A expansão dos ataques a países que não estiveram envolvidos no ataque inicial é particularmente preocupante, quer se trate dos países do Golfo, da Jordânia, da Síria ou do Líbano", afirmou Dujarric.

"O que a região mais precisa agora é de uma saída", frisou.

O secretário-geral da ONU conversou hoje por telefone com o Emir do Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, a quem reiterou a sua condenação aos recentes ataques contra o Qatar e sublinhou que constituem uma violação da soberania e da integridade territorial do país.

Guterres e o Emir discutiram a situação mais ampla na região e a necessidade urgente de pôr fim à atual escalada militar e retomar o diálogo, no interesse da estabilidade regional, relatou Dujarric.

O antigo primeiro-ministro português também chamou a atenção para os impactos negativos que as atividades militares na região podem ter na economia mundial, e essas consequências, "como acontece frequentemente, atingirão os mais vulneráveis com mais força", observou.

Israel e Estados Unidos (EUA) lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região do Golfo e alvos israelitas.