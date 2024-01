Foto: Ibraheem Abu Mustafa - Reuters

O porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas já tinha dito que tudo será feiro para responder às preocupações daqueles que solicitaram uma auditoria externa realizada por agentes independentes.



Acrescentou que vão ser levadas a cabo todas as reuniões com países com recursos financeiros para apoiar a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos.