Guterres também já felicitou Donald Trump e garante estar pronto para trabalhar com presidente eleito.

Em comunicado o secretário-geral da ONU sublinha a importância da cooperação entre os Estados Unidos da América e as Nações Unidas.



Guterres sublinha a necessidade de "trabalhar de forma construtiva com a próxima administração para enfrentar os desafios dramáticos do mundo".