Guterres tem feito "um milagre" na ONU, diz Presidente da República

Um elogio ao secretário-geral da ONU, deixado por Marcelo Rebelo de Sousa, em Nova Iorque, onde nos últimos dias tem realizado vários encontros de alto-nível.







O chefe de Estado português também defendeu mudanças no Conselho de Segurança, de modo a que este órgão das Nações Unidas consiga cumprir a missão, de assegurar a paz no planeta.Marcelo Rebelo de Sousa terminou a participação em reuniões com chefes de Estado e de governo de outros países, nas Nações Unidas.Vai agora dedicar-se a encontros com a comunidade portuguesa que vive nos Estados Unidos.