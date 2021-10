Há 60 mil bilhetes gratuitos para jovens conhecerem Europa de comboio

As candidaturas começaram há duas semanas e terminam esta terça-feira.



O diretor da agência nacional Erasmus+, Luís Alves, destaca a elevada adesão dos jovens portugueses.



Podem candidatar-se aos bilhetes gratuitos todos os jovens com data de nascimento entre 1 de julho de 2001 e 31 de dezembro de 2003. Uma oportunidade para uma experiência inesquecível, refere.



A viagem de comboio pela europa dura 30 dias. Tem de ser realizada entre março do próximo ano e fevereiro de 2023.