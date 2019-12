Há cada vez mais nepaleses e franceses a viver em Portugal

Dados estatísticos, divulgados pela base de dados Pordata, no Dia Internacional das Migrações.



No caso da população nepalesa, cresceu mais de 20 vezes, entre 2008 e 2018.



Em termos geográficos o Algarve tem oito dos dez municípios portugueses com maior proporção de estrangeiros.



Em Faro o jornalista Mário Antunes foi conhecer o caso de uma mulher nepalesa, que abriu um minimercado, onde não faltam sabores do país dos Himalaias.



Há uma grande comunidade nepalesa no Algarve, em particular no sector da agricultura.



São cada vez mais, os nepaleses a viver em Portugal, de acordo com os dados revelados neste Dia Internacional das Migrações.