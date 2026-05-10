"Há trabalho a ser feito". Netanyahu diz que guerra com Irão "não termina" até ser removido urânio enriquecido

Ainda está em vigor um cessar-fogo, embora frágil, mas o primeiro-ministro israelita afirma que a guerra com o Irão ainda "não acabou" e há muito "trabalho a ser feito". Numa entrevista ao CBS, Benjamin Netanyahu reconheceu que Teerão ainda tem muitas das capacidades que possuía no início do conflito e que é preciso remover todo o urânio iraniano enriquecido.