Há um ano. Ataque iraniano provocou lesões cerebrais a 110 militares dos EUA

Há um ano, o mundo vivia com receios de uma terceira Guerra Mundial. O Irão tinha lançado 16 mísseis contra as bases de Ain al-Assad e Erbil, no Iraque, onde estavam soldados norte-americanos. A arremetida foi uma retaliação pela morte do general iraniano Qassem Soleimani, na sequência de um ataque norte-americano com drones no aeroporto de Bagdade, a 3 de janeiro.Após o ataque às bases militares norte-americanas, no dia 8 de janeiro de 2020, o presidente Donald Trump deixou uma mensagem no Twitter a garantir que estava “tudo bem”. Mas não estava. O ataque por parte do Irão foi sem precedentes, mas minimizado na altura.O jornalavança agora que, apesar de o ataque não ter provocado nenhum morto, 110 militares foram diagnosticados com lesões cerebrais traumáticas , tendo alguns ficado hospitalizados e internados nos cuidados intensivos.Para além disso,Muitos dos militares apresentam sintomas de ansiedade até hoje. Os que estavam presentes têm ainda pesadelos com aquele dia e sofrem de dores de cabeça crónicas, para além de outros problemas.“Ainda tenho ansiedade”, admitiu o major Alan Johnson ao Washington Post., disse Johnson, referindo-se ao som dos mísseis.”, disse o tenente-coronel Jonathan Jordan.Segundo os números do, há agora mais do dobro de soldados diagnosticados com lesões cerebrais do que os inicialmente avançados. Em finais de janeiro de 2020, os EUA confirmavam que 50 militares norte-americanos tinham ficado com traumatismos cranianos na sequência do ataque.Sabe-se agora que Trump se baseou nas informações que tinham sido obtidas pelo Pentágono até ao momento. Questionados os militares sobre se precisavam de cuidados médicos, nenhum respondeu que sim, tendo sido enviado um relatório ao Pentágono que comunicava zero feridos., disse Johnson.Os militares começaram a ser submetidos a testes clínicos uns dias depois. Os pacientes com sintomas mais significativos foram retirados do Iraque. O major Alan Johnson, por exemplo, foi diagnosticado com uma lesão cerebral e passou semanas em fisioterapia e a receber tratamento psiquiátrico.

Os momentos antes e após o ataque

O relatório doexpõe a gravidade do ataque e ilustra o perigo em que foram colocados os militares.Uma retaliação por parte do Irão à morte de Soleimani era esperada e as tropas norte-americanas no Médio Oriente começaram a preparar-se para esse cenário quase imediatamente após o assassinato do general iraniano.No entanto, a gravidade da ameaça só ficou clara a 7 de janeiro, quando se aperceberam que o Irão não planeava atacar com, mas com mísseis muitos mais poderosos lançados a quilómetros de distância da fronteira com o Iraque.Sabe-se agora que a investida iraniana incluiuA Força Aérea dos Estados Unidos decidiu evacuar metade de uma unidade militar que incluía 160 pessoas. A outra metade ficou refugiada em. Numa outra unidade da base militar norte-americana, dezenas de soldados preparavam-se para partir em três aeronaves. Outros foram obrigados a ficar.“Eu nem tive tempo para ficar com medo”, disse o sargente Drew Davenport ao. “Eu estava tão cheio de adrenalina. Lembro-me daquela nuvem em forma de cogumelo e daquela cor vermelha e laranja brilhante vivamente. Foi uma das coisas mais violentas que já vi”, admitiu Davenport.