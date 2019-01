Há um século nos Estados Unidos. O plano para matar os índios ricos

Paulo Alexandre Amaral - RTP29 Jan, 2019, 11:24 / atualizado em 29 Jan, 2019, 14:09 | Mundo

Em 1870, a nação osage foi expulsa das suas terras e colocada num canto do Oklahoma. As autoridades ainda não o sabiam, mas no subsolo havia uma imensa jazida de petróleo, o que fez dos osage os índios mais ricos da América nas décadas seguintes. Índios com grandes casas, carros e criadagem.









A intenção era apoderar-se das taxas de exploração através de herança por morte dos osage. Entre 1921 e 1925 verificaram-se na comunidade 60 mortes suspeitas, uma história quase inimaginável mas que aconteceu na realidade e volta a ser contada no livro “Os assassinos da Lua”, do escritor e jornalista David Grann. O plano consistia em casar sobrinhos e amigos com os índios para, de seguida, os ir eliminando e herdando os poços.





“Quando comecei a investigar cheguei a um museu osage e vi uma fotografia em que tinham recortado a cabeça de um homem. Quando perguntei porquê, disseram-me que era o diabo. Referiam-se a William King Hale, o homem que urdiu o plano. Eles não podiam esquecer isto que o resto dos Estados Unidos ignoravam, que não se estuda nas escolas e que, inclusivamente, já estava esquecido no Oklahoma”, explicou Grann ao jornal espanhol El País.









Mas houve outros esquemas montados para espoliar os osage dos seus muitos milhões de dólares. Por exemplo, um mecanismo paralelo, e dentro das práticas institucionais, tinha a ver com a atribuição aos índios – até que estes estivessem “preparados” – de um tutor legal que se ocupava da gestão da sua parte dos lucros com a exploração do petróleo. Estes guardiões legais, por norma advogados ou homens do Direito, começaram a pulular às centenas no Oklahoma.





Por forma a colocar um ponto final nesta onda de mortes suspeitas, o Congresso americano acabou por passar uma lei em 1925 para proibir determinantemente que não-índios herdassem direitos sobre o petróleo explorado nas terras da nação osage.







Esta história da nação osage cruza-se ainda com o nascimento em 1935 do FBI (Federal Bureau of Investigation). Por alturas de 1925, alguns osage procuraram o então Bureau of Investigation para resolver os crimes que o comité dos assuntos índios não conseguiu resolver. O seu director era já J. Edgar Hoover.



