Habitualmente neutra, Suíça junta-se às sanções da UE contra a Rússia

, anunciou Berna em comunicado.", sublinha o comunicado do Governo helvético, citado pela Reuters, acrescentando que oferece ajuda a quem fugir do país para a Polónia.

De acordo com o que afirmou, em conferência de imprensa o ministro suíço das Finanças, Ueli Maurer, os ativos na Suíça de personalidades russas que constam da 'lista negra' da UE "estão congelados com efeito imediato".





"A Suíça está também a aplicar as sanções financeiras impostas pela UE ao presidente russo Vladimir Putin, ao primeiro-ministro Mikhail Mishustin e ao ministro dos Negócios Estrangeiros Sergey Lavrov com efeito imediato", afirmou Ignazio Cassis.



, disse o presidente do Conselho Federal numa conferência de imprensa, acrescentando queIgnazio Cassis reconheceu que se trata de uma ação “sem paralelo”, uma vez que a Suíça se mantém sempre neutra em conflitos políticos internacionais. Mas justificou que, afirmou Cassis, ao explicar a mudança de posição do país.

“Nestes dias sombrios”, continuou o presidente do Conselho Federal, a Suíça solidariza-se com a Ucrânia e “esperamos que as sanções façam o Kremlin mudar de ideias”.