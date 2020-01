"Hacking" a Jeff Bezos. ONU exige investigação ao príncipe saudita

"A alegada pirataria ao telefone de Bezos - e de outras duas pessoas - exige uma", defenderam os especialistas mandatados pela ONU.De acordo com uma análise forense feita ao dispositivo de Jeff Bezos,Os registos terão mostrado que, poucas horas após ter recebido um vídeo a partir da conta de WhatsApp do príncipe herdeiro saudita, houve "uma anomalia e uma alteração grande no comportamento do telefone", e, durante os meses seguintes, foram transmitidas enormes quantidades de dados, incluindo fotografias íntimas guardadas no telemóvel de Bezos.

Para além de fundador da Amazon, Jeff Bezos é também proprietário do Washington Post, do qual Jamal Khashoggi – o jornalista saudita assassinado em 2018 – era colaborador.

Segundo aponta a ONU, enquanto dizia estar a investigar o assassinato do jornalista saudita do, Jamal Khashoggi, o príncipe "levava a cabo uma campanha clandestina” contra Jeff Bezos.

Especialistas da organização revelam que a informação recolhida sugere um esforço por parte do príncipe herdeiro saudita para “influenciar, ou mesmo silenciar, as reportagens do Washington Post sobre a Arábia Saudita”.







A Arábia Saudita já veio, no entanto, negar qualquer envolvimento do príncipe Mohammed bin Salman no alegado hacking. A embaixada do reino saudita nos Estados Unidos apelidou o caso de “absurdo”.

“Pedimos uma investigação sobre estas alegações para que possamos esclarecer todos os factos”, declarou ainda a embaixada.

Jamal Khashoggi, jornalista saudita de 59 anos que residia nos Estados Unidos, era um forte crítico da família real do país de origem. Foi assassinado a 2 de outubro de 2018, no consulado saudita em Istambul.