Haiti. Violência de gangues provocou mais de 2.400 mortos desde o início do ano

Nos últimos meses, registou-se um aumento dos movimentos de “justiça popular” e dos grupos de autodefesa, em resposta à violência dos gangues e insegurança generalizada que persiste no país. "Entre 1 de janeiro e 15 de agosto deste ano, pelo menos 2.439 pessoas foram mortas e 902 ficaram feridas", afirmou Ravina Shamdasani, porta-voz do Alto Comissariado para os Direitos Humanos, no briefing da ONU em Genebra.

, acrescentou Ravina Shamdasani.

30 mortos em ataque a bairros de Port-au-Prince

O país vive mergulhado há vários anos numa crise económica, política e de segurança, que levou ao reforço do domínio dos bandos., entre os quais dois polícias, e mais de uma dezena de feridos. Pelo menos quatro pessoas estão desaparecidas, de acordo com um balanço provisório de uma organização de defesa dos Direitos Humanos.

De acordo com a agência France Presse, as casas do bairro foram saqueadas e incendiadas pelo grupo de crime organizado responsável pelo atentado, liderado por Renel Destina, também conhecido por Ti Lapli. Alguns dos residentes foram mortos com armas automáticas.

“A violência fez com que mais de cinco mil pessoas fugissem de suas casas”, declarou Jerry Chandler, diretor-geral da Proteção Civil Haitiana.

, na capital do Haiti, uma zona estratégica para os bandos armados. Entre eles, acrescentou Jerry Chandler.

Apelo internacional da ONU

, sublinhou Volker Türk, o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que visitou o país em fevereiro.Face à vaga de violência crescente que o país tem vivido, entre 11 e 15 de agosto,O secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou mesmo à formação de uma força multinacional para ajudar as autoridades haitianas a lidar com a insegurança.