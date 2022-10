Halloween em Seul acaba com mais de 140 mortos após esmagamento em rua

"Às 1h30 (domingo, 17h30 de sábado em Lisboa), 59 pessoas morreram e 150 ficaram feridas", disse o chefe dos bombeiros Choi Sung-bum a jornalistas no local, citado pela AFP.





Entretanto, as autoridades indicaram que o número de vítimas mortais subiu para 149, segundo avança a Reuters.



Inicialmente, Choi Cheon-sik, um funcionário da Agência Nacional de Bombeiros, disse que mais de 100 pessoas ficaram feridas durante o aumento da multidão na noite de hoje, no distrito de lazer de Itaewon, e que cerca de 50 estavam a ser tratadas por paragem cardíaca, a partir do início do domingo (ainda sábado em Lisboa).O vídeo que circula nos meios de comunicação social mostrou vários socorristas a realizarem reanimação cardiorrespiratória (RCP) em várias pessoas deitadas ao longo das ruas.A polícia também confirmou que dezenas de pessoas estavam a receber RCP nas ruas de Itaewon, enquanto muitas outras foram levadas para hospitais próximos.Um agente da polícia local disse que também foi informado de que ocorreu uma debandada nas ruas de Itaewon onde uma multidão se reuniu para as festividades de Halloween. O agente pediu anonimato, dizendo que os detalhes do incidente ainda estavam a ser investigados.Algumas reportagens dos meios de comunicação locais disseram anteriormente que o esmagamento aconteceu após um grande número de pessoas ter corrido para um bar de Itaewon, depois de ouvir que uma celebridade não identificada visitava o local.O Presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, emitiu uma declaração apelando aos funcionários para assegurarem um tratamento rápido aos feridos e reverem a segurança dos locais de festividade. Também instruiu o Ministério da Saúde para enviar rapidamente equipas de assistência médica em caso de catástrofe e garantir camas no hospital próximo para tratar os feridos.

C/agências