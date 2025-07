Hamas aceita libertar dez reféns nas negociações de cessar-fogo

(em atualização)





O grupo afirma que entre os vários pontos de discórdia está a entrega de ajuda humanitária, a retirada das forças israelitas da Faixa de Gaza e "garantias genuínas" de um cessar-fogo permanente.







Uma autoridade palestiniana disse à BBC que as negociações sobre um acordo de cessar-fogo estão estagnadas após três dias de negociações indiretas, no Catar.



Apesar disso, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse que havia “uma boa hipótese” de se chegar a um acordo, partilhando o otimismo do presidente norte-americano. Donald Trump disse esta quarta-feira que mantém a expectativa de que seja alcançado um acordo de cessar-fogo para Gaza esta semana ou na próxima.



"Sim, penso que estamos a aproximar-nos de um acordo. Penso que há uma boa hipótese de o conseguirmos", disse Netanyahu depois de ter estado reunido com Trump em Washington na segunda e terça-feira.



"Estamos a falar de um cessar-fogo de 60 dias, durante o qual metade dos reféns vivos e metade dos mortos seriam entregues a Israel por estes monstros do Hamas", disse Netanyahu à FOX Business Network.





Netanyahu salienta, no entanto, que não quer um acordo “a qualquer preço”. “Israel tem requisitos de segurança e outros requisitos e estamos a trabalhar juntos para tentar alcançá-los", disse o primeiro-ministro israelita no fim do encontro com Trump.