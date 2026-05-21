Hamas. Ações de ministro isralelita refletem a mentalidade de um Estado doente

"O que os ativistas da flotilha sofreram sob a supervisão do fascista Ben Gvir é bárbaro e reflete a mentalidade de um Estado doente que não pertence a uma comunidade internacional civilizada", disse Basem Naim, membro da ala política do grupo, que pediu que Israel "seja expulso de todas as instituições internacionais".

Naim afirmou, segundo o jornal palestiniano Filastin, que "Israel está a cavar a sua própria sepultura com as mãos dos seus líderes".

"É verdade o que dizem sobre (o primeiro-ministro israelita Benjamin) Netanyahu querer mudar o Médio Oriente, mas virou o mundo inteiro contra si. A sua queda é inevitável", concluiu.

As ações de Ben Gvir, que o próprio publicou nas redes sociais, provocaram uma onda de críticas internacionais e já foram condenadas por Netanyahu e pelo ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Gideon Saar, no âmbito das condenações após a interceção militar da Flotilha Global Sumud na terça-feira.

O ministro publicou um vídeo em que surge a abanar uma bandeira israelita e a caminhar entre ativistas internacionais algemados e ajoelhados no porto de Ashdod, para onde foram levados pela Marinha israelita.

"É assim que recebemos aqueles que apoiam o terrorismo. Bem-vindos a Israel", disse.

O vídeo mostra dezenas de ativistas ajoelhados com a cabeça baixa, rodeados por polícias armados, enquanto o hino nacional israelita é tocado por altifalantes.

Mostra também vários ativistas a serem levados, algemados e com a cabeça baixa.