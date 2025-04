Hamas acusa aviação israelita pela morte de 25 palestinianos em Gaza

Mohammed Al-Moughair, responsável pela Defesa Civil em Gaza, organismo controlado pelo Hamas, disse à Agência France Presse que nove pessoas foram mortas e seis outras estão desaparecidas após um bombardeamento israelita que atingiu uma casa no centro de Khan Yuhnis , no sul do território palestiniano.

Os ataques aéreos também mataram cinco pessoas no campo de refugiados de Al-Chati, a oeste da cidade de Gaza.

Segundo a mesma fonte, cinco pessoas morreram também na sequência de bombardeamentos que atingiram tendas que abrigavam deslocados a nordeste de Jabalia, norte de Gaza.

Um ataque aéreo também matou quatro pessoas a oeste do campo de Jabalia, enquanto duas outras pessoas foram mortas em Rafah, no sul da Faixa de Gaza.

Rompendo uma trégua de quase dois meses, Israel retomou a 18 de março a ofensiva aérea e terrestre contra o Hamas em Gaza.

De acordo com o Ministério da Saúde do Hamas, 1.864 palestinianos foram mortos desde 18 de março, elevando para 51.240 o número de mortos em Gaza desde o início da retaliação militar israelita no final de 2023.

A guerra foi desencadeada pelo ataque do Hamas contra Israel, em 07 de outubro de 2023, que causou a morte de 1.218 pessoas.

O balanço do Exército israelita indica que 251 pessoas foram raptadas pelo Hamas a 07 de outubro de 2023, sendo que 58 continuam em Gaza, 34 das quais morreram.

No sábado, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou estar determinado a continuar a guerra.