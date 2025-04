Hamas acusa Israel de ter matado 58 palestinianos nas últimas horas

Na quarta-feira, morreram 45 pessoas, 10 das quais no bombardeamento israelita de madrugada contra uma escola na cidade de Gaza, no norte do país, onde se abrigavam pessoas deslocadas.

Hoje, 13 palestinianos foram mortos em ataques aéreos israelitas contra várias zonas da Faixa de Gaza, incluindo uma família de seis pessoas (pais e quatro filhos).

Segundo fontes médicas, mais de 17 mil crianças morreram desde o início da agressão israelita a Gaza.

A guerra foi desencadeada pelos ataques do Hamas em 07 de outubro de 2023 no sul de Israel, onde fizeram cerca de 1.200 mortos, na maioria civis, e 250 reféns.

Em retaliação, Israel lançou uma operação militar em grande escala na Faixa de Gaza, que já provocou mais de 51 mil mortos, segundo as autoridades locais, na maioria mulheres e crianças, e deixou o território destruído e a quase totalidade da população deslocada.

Deste total, mais de 1.800 perderam a vida desde que Israel retomou os combates, em 18 de março, quebrando unilateralmente a trégua em vigor desde meados de janeiro.

As partes mantêm canais de negociação com os mediadores internacionais - Egito, Qatar e Estados Unidos - para uma nova suspensão das hostilidades e libertação dos reféns ainda em posse do Hamas, mas não chegaram a acordo.