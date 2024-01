Hamas acusado de usar crianças para transportar armas

O Exército israelita divulgou fotos que aparentemente mostram menores, com os rostos desfocados, a segurar armas e lançadores de projéteis, bem como um vídeo em que aparecem num túnel acompanhados por alegados membros da milícia, sem especificar onde e quando foram levados.

"Mesmo durante a guerra, a organização terrorista Hamas utiliza menores para diversas tarefas, tais como entrega de mensagens e munições (...) com o entendimento de que as Forças de Defesa de Israel não os prejudicarão devido ao cumprimento do direito internacional pelas tropas israelitas", disse um porta-voz militar, em comunicado.

O comunicado não esclarece se as crianças foram utilizadas na guerra atual, que se iniciou em 07 de outubro, ou se se refere a guerras anteriores.

Durante uma investigação a um comandante do Hamas do batalhão Zeitun, no sul do enclave palestiniano, o Exército israelita afirmou ter constatado que crianças são utilizadas para "transportar explosivos em sacos de vegetais" ou são enviadas "para zonas de combate após os ataques, para avaliar os danos e relatá-los aos terroristas escondidos nos abrigos".

Segundo os israelitas, os menores são educados desde tenra idade para "odiar Israel e os judeus" nas escolas, movimentos juvenis e campos de treino militar.

"Em tempos rotineiros, o Hamas opera acampamentos de verão onde as crianças aprendem a disparar, atravessar túneis, combater tanques e até sequestrar soldados", no que constituem "os primeiros estágios de treino da ala militar do Hamas", acrescenta o comunicado.

O Exército israelita garantiu que os seus serviços de informações têm conhecimento de um número significativo de menores ativos dentro do Hamas e da Jihad Islâmica.

Israel acusa o Hamas de usar civis, incluindo crianças, como escudos nas suas lutas contra as tropas israelitas, e de usar instalações como escolas e jardins de infância para esconder armas e lançar ataques.