Hamas admite libertar todos os reféns na segunda fase do cessar-fogo

. Anúncio que surge depois de Benjamin Netanyahu ter dado sinais de que quer negociar a segunda fase do acordo, tendo nomeado Ron Dermer, ministro do Governo israelita e ex-embaixador em Washington, para liderar a delegação israelita nas negociações., declarou Taher al-Nounou à agência noticiosa France-Presse (AFP),No total, 251 pessoas foram raptadas nesse dia e estima-se que pelo menos 70 ainda estejam detidas em Gaza, das quais pelo menos 35 morreram, de acordo com autoridades israelitas. Até à data, e no âmbito da primeira fase do acordo de cessar-fogo, que entrou em vigor no dia 19 de janeiro e termina a 1 de março, foram libertados 19 reféns israelitas e 1.134 palestinianos presos por Israel. Para esta primeira fase, o total planeado é de 33 reféns e 1.900 palestinianos., divulgou o gabinete de Netanyahu, acrescentando que as famílias foram informadas.Numa outra declaração,

“Um dia perturbador, um dia de luto. Trazemos para casa quatro dos nossos amados reféns, mortos. Abraçamos as famílias, e o coração de uma nação inteira está dilacerado. O meu coração está dilacerado”.





O Hamas informou que o corpo do refém israelita Oded Lifshitz, de 84 anos, será entregue na quinta-feira juntamente com os três corpos da família Bibas.



"Os corpos da família Bibas e o corpo do prisioneiro Oded Lifshitz serão entregues amanhã, quinta-feira. Todos eles foram capturados vivos antes de os seus centros de detenção terem sido deliberadamente bombardeados pela força aérea de ocupação sionista", disse o porta-voz do movimento islamita palestiniano Hamas, Oded Obeida, culpando mais uma vez Israel pelas mortes destes reféns.



Lifshitz, de 84 anos, era um ativista pela paz que transportava residentes de Gaza que sofriam de cancro para hospitais israelitas, tendo sido raptado juntamente com a sua mulher durante o ataque de 7 de outubro de 2023 - tal como a família Bibas de origem peruana e argentina - do ‘kibutz’ (comunidade) Nir Oz, muito próximo da fronteira com o enclave palestiniano.



Cruz Vermelha pede entrega privada e digna dos corpos

Em vésperas de serem entregues às famílias, a Cruz Vermelha pediu privacidade e dignidade para o processo de devolução dos corpos dos reféns.disse o Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) numa declaração.Até agora, os processos de libertação de reféns dirigidas pelo Hamas têm sido caracterizados por grandes cerimónias públicas entre as ruínas de Gaza e têm sofrido críticas crescentes, inclusive das Nações Unidas, que condenaram o "desfile de reféns".Ficará assim completa a primeira fase de seis semanas do cessar-fogo, deixando ainda 58 reféns nas mãos do Hamas e grupos aliados em Gaza.O plano previsto para a fase seguinte era que reféns e corpos dos mortos fossem trocados por prisioneiros palestinianos por etapas, mas o Hamas sugeriu, esta quarta-feira, que estaria preparado para acelerar o processo.