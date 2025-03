Hamas aponta sinais positivos para assegurar trégua em Gaza

“Os sinais são positivos para o início das negociações sobre a segunda fase” da trégua, declarou em comunicado o porta-voz do Hamas, Abdel Latif Al-Qanoua, enquanto “os esforços dos mediadores egípcios e qataris prosseguem para concluir a implementação do acordo de cessar-fogo” que entrou em vigor a 19 de janeiro e cuja primeira fase expirou no dia 1 de março.



Garantindo que o Hamas está preparado para “iniciar a segunda fase (da trégua) de uma forma que satisfaça as exigências do povo palestiniano”, o porta-voz sublinhou “a necessidade de obrigar os mediadores de Israel a implementar [esse] acordo” numa altura em que a situação é sensível face a divergências entre o Hamas e Israel sobre a possibilidade de garantir um cessar-fogo permanente.



Antes de passar à segunda fase, Israel pretende manter a primeira fase do cessar-fogo até meados de abril e pede a desmilitarização total do território, saída do Hamas da Faixa de Gaza e regresso dos últimos reféns.



Já o Hamas, que não mostra sinais de poder deixar o território, exige a retirada total do exército israelita, o fim do bloqueio ao território e a sua reconstrução, bem como ajuda financeira com base nos resultados de uma recente cimeira árabe.







(com agências)

Uma delegação do movimento islamita palestiniano Hamas reuniu-se este sábado com mediadores egípcios para procurar manter a frágil trégua em Gaza, após quinze meses de guerra.