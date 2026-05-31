Hamas condena intenção de Israel controlar maioria de Gaza
O Hamas condena a intenção israelita de controlar 70 por cento da Faixa de Gaza e acusa Telavive de não cumprir o acordo de cessar-fogo.
A escalada contínua na Faixa de Gaza e está a agravar a situação humanitária na região.
Na passada quinta-feira, Benjamin Netanyahu disse ter ordenado que as forças armadas israelitas assumissem o controlo de mais 10 por cento do território, o que gerou várias criticas, incluindo das Nações Unidas.
Israel intensificou os ataques aéreos em todo o enclave nos últimos dias, com edifícios residenciais a serem atingidos.
