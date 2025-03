Hamas culpa Washington. Líder do Governo de Gaza morto em ataques israelitas

São já mais de 400 os mortos na nova vagas de ataques israelitas em Gaza, na última noite. Entre as vítimas está o chefe do Governo de Gaza, Essam al-Dalis, segundo o próprio Hamas.



Numa "declaração de condolências" partilhada pelo grupo palestiniano, para além de Essam al-Dalis, constam os nomes do chefe do Ministério do Interior, o general Mahmoud Abu Watfa, e do diretor-geral dos serviços de Segurança Interna, o general Bahjat Abu Sultan. O ataque da última noite é o mais violento desde que entrou em vigor o cessar-fogo, a 19 de janeiro, que está agora em risco de colapsar.





O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse ter instruído os militares para tomarem "ações enérgicas" contra o Hamas em resposta à recusa do grupo em libertar os restantes reféns e também por ter rejeitado as propostas dos Estados Unidos para prolongar a primeira fase do cessar-fogo, em vez de passar à segunda fase do acordo, como originalmente acordado.



"Não vamos parar de combater enquanto todos os reféns não regressarem a casa e até que todos os objetivos da guerra sejam atingidos", anunciou o ministro israelita da Defesa, Israel Katz.



Entretanto, o exército israelita ordenou a evacuação das zonas de fronteira da Faixa de Gaza com Israel e pediu aos habitantes que sigam em direção ao centro do território palestiniano, indicando que em breve poderá lançar novas operações terrestres.

Hamas acusa Washington de ter “responsabilidade”

O grupo radical palestiniano, por sua vez, acusou Israel de violar o cessar-fogo e de prejudicar os esforços dos mediadores para garantir um cessar-fogo permanente. O Hamas revelou ainda que está "a trabalhar com mediadores internacionais" para "conter a agressão de Israel".



O Hamas "aceitou o acordo de cessar-fogo e implementou-o integralmente, mas a ocupação israelita renegou os seus compromissos (...) ao retomar [esta noite] a agressão e a guerra", disse um líder do grupo armado à agência France-Press, sublinhando que o movimento, até agora, não respondeu aos ataques.



O grupo armado – que ainda mantém 59 dos cerca de 250 reféns capturados no seu ataque de 7 de outubro de 2023 – culpa os Estados Unidos pelos ataques, denunciando o “apoio ilimitado” a Israel por parte de Washington.



"Com o seu apoio político e militar ilimitado [a Israel], Washington tem total responsabilidade pelos massacres de mulheres e crianças em Gaza", afirmou o movimento em comunicado.

Negociações num impasse

As negociações relativamente ao cessar-fogo estão num impasse. O acordo determinava que os reféns não libertados na primeira fase fossem entregues na segunda fase, durante a qual seriam negociados os últimos planos para o fim da guerra.



No entanto, a primeira fase do cessar-fogo terminou a 1 de março e Israel e o Hamas não chegaram a acordo sobre como prosseguir. Israel aceitou um plano alternativo dos EUA, que visava a libertação dos reféns restantes sem iniciar negociações para acabar com a guerra, mas o Hamas não aceitou.





Uma nova ronda de negociações indiretas teve início há uma semana no Catar, nas quais esteve presente Steve Witkoff, o enviado especial do Presidente norte-americano, Donald Trump, para o Médio Oriente.



Com o apoio de Israel, Witkoff apresentou uma nova proposta em que apelava à libertação de cinco reféns vivos em troca de um cessar-fogo de 50 dias em Gaza, durante o Ramadão e a Páscoa, de forma a terem mais tempo para discutir os próximos passos do acordo.



O Hamas entretanto respondeu à proposta e ofereceu-se para libertar um refém militar israelo-americano e os corpos de outros quatro com a mesma dupla nacionalidade como parte de um acordo para retomar as negociações com Israel. No entanto, Telavive acusou o Hamas de "manipulação e guerra psicológica" e de não ceder nas negociações.



O Egito, um dos mediadores do acordo de cessar-fogo assinado em janeiro, apelou à moderação e instou todas as partes a trabalharem para chegar a um acordo duradouro. As duas delegações estão a tentar, através de mediadores americanos, cataris e egípcios, ultrapassar divergências em relação à segunda fase.



Segundo o Hamas, a segunda fase deve incluir um cessar-fogo permanente, a retirada total das tropas israelitas de Gaza e a libertação dos restantes reféns, bem como a reabertura das passagens de ajuda humanitária em Gaza.



Israel, por seu lado, quer um alargamento da primeira fase até meados de abril e exige a "desmilitarização total" do território e a saída do Hamas para se passar à segunda fase do acordo.



Durante a primeira fase da trégua, que terminou a 1 de março, o Hamas devolveu 33 reféns - incluindo oito cadáveres - e Israel libertou cerca de 1.800 detidos palestinianos.



c/ agências