Hamas denuncia violação de cessar-fogo em Gaza

O porta-voz do movimento islamita Hamas, Hazem Qassem, disse hoje, em comunicado, que Israel "cometeu um massacre horrível no norte da Faixa de Gaza ao atacar um grupo de jornalistas e trabalhadores humanitários, numa violação flagrante do acordo de cessar-fogo" em vigor desde 19 de janeiro.

A Defesa Civil de Gaza confirmou este ataque, atribuindo-o ao Exército israelita.

"Nove pessoas foram levadas (para o hospital), incluindo vários jornalistas e funcionários da instituição de solidariedade Al-Khair, num ataque com drones em Beit Lahia, enquanto a artilharia (israelita) bombardeava a mesma zona", disse o porta-voz da organização, Mahmoud Bassal.

Por seu lado, o Exército israelita confirmou dois ataques, primeiro contra "dois terroristas que operavam um `drone`" na cidade, e depois contra um veículo que transportava "outros terroristas que vieram recuperar" o `drone`.

Segundo os serviços de emergência, a equipa de jornalistas que foi vítima do ataque era composta por, pelo menos, três fotógrafos, um deles especializado em fotografia com `drones`, e um motorista.

De acordo com uma contagem de fevereiro do Comité para a Proteção dos Jornalistas (CPJ), pelo menos 83 jornalistas palestinianos foram mortos em Gaza em 2024 pelos militares israelitas.

Em outubro de 2024, os Repórteres Sem Fronteiras (RSF) noticiaram que mais de 140 jornalistas foram mortos em Gaza pelo Exército israelita desde o ataque do Hamas a 07 de outubro de 2003, em Israel, que desencadeou a guerra.