Hamas diz que Biden tem o poder de acabar com a guerra em Israel

EPA

A informação foi dada pelo primeiro-ministro israelita ao presidente dos Estados Unidos, numa conversa ao telefone.



Ainda assim, Benjamin Netanyahu comprometeu-se a continuar os esforços para assegurar a libertação de todos os reféns.



O chefe do governo de Israel concorda com o prolongamento do cessar-fogo, se for garantido que por cada dia, 10 reféns serão libertados.



O Hamas também está disposto a estender a trégua por mais alguns dias nessas condições. Mas representante do Hamas, Osama Ham-dan, à Al-Jazzeera refere que Joe Biden tem o poder para alargar o número de dias de tréguas e mesmo de acabar com a guerra.



Esta tarde, no terceiro dia de trégua, foram libertados mais 17 reféns em troca de 39 prisioneiros palestinianos.



O acordo alcançado prevê pelo menos mais um dia de cessar-fogo.