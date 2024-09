Hamas garante estar preparado para "longa guerra de desgaste"

O líder do Hamas sublinha a importância dos "esforços conjuntos" com grupos de "resistência" no Líbano, Iraque e Iémen. Numa mensagem a felicitar os rebeldes Houthi do Iémen pelo ataque com mísseis no centro de Israel, no domingo, Yahya Sinouar assegurou: "preparamo-nos para travar uma longa guerra de desgaste". Já no domingo, em declarações à AFP, um alto representante do Hamas afirmava que o movimento tinha força para continuar a "resistir" a Israel. Esta segunda-feira, novos bombardeamentos israelitas provocaram, de acordo com elementos dos serviços de emergência em Gaza, a morte de mais de 20 pessoas. O exército israelita não confirmou este número.





O ministro israelita da Defesa avisou que a possibilidade de uma solução diplomática está a "desaparecer" tendo em conta o conflito entre o exército israelita e o Hezbollah libanês, outro aliado do Hamas.







Precisamente, o Hezbollah anunciou a morte de um dos elementos durante ataques com israelitas e assumiu a responsabilidade por uma dúzia de operações contra posições militares no norte de Israel.







Quase um ano desde o início da guerra, após um ataque do Hamas contra Israel a 7 de outubro, os ataques israelitas à Faixa de Gaza não deram tréguas ao território palestiniano que vive uma catástrofe humanitária, como dá conta a ONU.