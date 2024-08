Hamas pede protestos em massa no aniversário do ataque à Mesquita de Al-Aqsa

Em comunicado, o grupo palestiniano apelou a todos os muçulmanos para que se barricassem no interior da Mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, para "impedir as tentativas dos extremistas de a profanarem".

O ataque, em 21 de agosto de 1969, àquele que é considerado o terceiro local mais sagrado do Islão foi levado a cabo por um cristão australiano que destruiu partes da estrutura da mesquita e, embora tenha agido de forma independente, alguns grupos palestinianos acusaram na altura Israel de planear o ataque.

No comunicado, a organização islamita afirma que Israel foi "cúmplice" e acusa-o de tentar impor hoje a sua soberania sobre todo o recinto da mesquita, conhecido pelos judeus como Monte do Templo, o local mais sagrado do judaísmo.

De acordo com o `status quo` desde 1967 - quando Israel ocupou a parte oriental de Jerusalém, onde se situa a Esplanada - o recinto está reservado exclusivamente ao culto muçulmano, enquanto os judeus só podem entrar como visitantes.

Em recentes datas importantes do calendário judaico, o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, de extrema-direita, invadiu a Esplanada da Mesquita juntamente com colonos e sob proteção da polícia israelita, para reivindicar o direito dos judeus a rezar no local.

O mais recente episódio ocorreu a 13 de agosto, durante a festa judaica de Tisha B`Av, quando cerca de 1.400 judeus invadiram o local sagrado agitando bandeiras israelitas e rezando, apesar de estarem proibidos de o fazer, acompanhados pelo ministro anti-árabes.

Para os palestinianos e mesmo para a Jordânia - guardiã do local desde 1967 - a mudança exigida por Gvir e outros ministros radicais é mais política do que religiosa, uma tentativa de `judaizar` e `israelizar` toda a cidade de Jerusalém, uma mudança que os judeus ultra-ortodoxos também não veem com bons olhos.

A oração judaica é praticada no Muro das Lamentações - localizado num dos lados da Esplanada - e é assim aconselhada pelo Rabinato Chefe de Israel, embora nos últimos anos alguns rabinos alinhados com o movimento sionista religioso tenham alterado essa recomendação e defendam a oração no local do Segundo Templo.