Hamas procura corpos dos reféns com ajuda da Cruz Vermelha e de uma equipa egípcia





Os familiares dos reféns exigem a entrega de todos os corpos ainda em Gaza, lembrando que o prosseguir do plano de paz dependia dessa entrega até 13 de outubro, data já largamente ultrapassada.



O fórum das famílias que luta pela libertação dos reféns apelou mesmo à suspensão das próximas etapas do acordo de cessar-fogo caso o Hamas não se apresse a devolver os 13 últimos corpos ainda retidos no território palestiniano.



Em comunicado, a organização dos familiares pede “ao governo israelita, à administração americana e aos mediadores, para não avançarem para a fase seguinte do acordo enquanto o Hamas não cumprir todas as suas obrigações”.



A segunda fase inclui o desarmamento do Hamas, a amnistia ou exílio dos seus combatentes e a continuação da retirada israelita da Faixa de Gaza.





c/ agências

Imagens da France Presse no bairro de al-Touffah, na cidade de Gaza, mostram máquinas de construção e camiões no meio dos destroços a tentar recuperar os corpos.“É difícil localizar alguns corpos de reféns israelitas, porque a ocupação alterou o relevo de Gaza. Além disso, algumas pessoas que enterraram esses reféns foram elas próprias mortas ou já não se lembram do local onde os enterraram”, argumentava este último sábado Khalil al-Hayya, o negociador-chefe do Hamas.Khalil al-Hayya garantiu ser vontade do movimento palestiniano devolver os corpos dos reféns israelitas apesar das dificuldades que a operação representa.“Não daremos à ocupação (israelita) uma desculpa para retomar a guerra”, acrescentou o negociador palestiniano.