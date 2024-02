Foto: Amir Cohen - Reuters

O movimento radical palestiniano Hamas apresentou um plano de cessar-fogo com a duração de 135 dias, com vista a usar esse período para negociar o fim da guerra. A proposta é noticiada pela agência Reuters e surge em resposta a um projeto enviado na semana passada por mediadores do Catar e do Egito e apoiada pelos Estados Unidos e por Israel.