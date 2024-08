O movimento radical palestiniano diz que o ataque foi levado a cabo em conjunto com a Jihad Islâmica da Palestina e que Israel pode esperar mais ataques com bombistas suicidas no futuro. A vítima mortal é o autor do ataque.



A polícia israelita diz que se trata de uma tentativa de ato terrorista que falhou e acredita que autor planeava fazer explodir o veículo contra uma sinagoga ou um centro comercial.